Общество

С начала года в Псковской области сняли с реализации более 30 кг молочной продукции

С начала года в Псковской области снято с реализации восемь партий молочной продукции общим весом 31,6 кг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области и его территориальных отделов за 9 месяцев 2024 года проверили 41 хозяйствующий субъект, реализующий молочную продукцию.

При осуществлении мониторинга за качеством и безопасностью молочной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим показателям исследовано 1727 проб, из них 4,8% были неудовлетворительными по физико-химическим показателям и 4,7% по микробиологическим. Неудовлетворительных образцов по содержанию остаточных количеств антибиотиков, ГМО, содержанию загрязнителей химической природы, по радиологическим показателям - не выявлено.