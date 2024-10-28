Общество

Только 7% компаний Пскова используют IQ-тесты при подборе персонала - опрос

Компаний, применяющих тестирование на уровень интеллекта в подборе персонала, практически не осталось. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова, имеющие постоянную работу.

Только 7% компаний использует IQ-тесты при подборе персонала, и то для закрытия некоторых позиций. Чаще подобные проверки предлагаются соискателям, претендующим на должности руководителей, линейных и ИТР.

Согласно опросу представителей экономически активного населения, имеющих опыт трудоустройства, только 11% из них сталкивались с IQ-тестами за последние 2 года. Тестирование на уровень интеллекта чаще проходили кандидаты на позиции директоров, секретарей и project-менеджеров.

В условиях острого кадрового голода рынок труда становится более цивилизованным: работодатели отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, кандидатов пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу. Соискатели же, в свою очередь, отказываются работать по «серым» или «черным» схемам.

Претендентов на какие позиции чаще тестируют на IQ:

Директоров, руководителей

Менеджеров по продажам/закупкам/логистике

ИТР

Системных администраторов

Личных ассистентов

На какие позиции претендовали соискатели, сталкивавшиеся с тестами на IQ за последние 2 года: