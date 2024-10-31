Общество

Более 70 кг мясной продукции сняли с реализации в Псковской области

По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Роспотребнадзором, в Псковской области за 9 месяцев с реализации сняли четыре партии мясной продукции общим весом 73,2 килограмма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты управления и его территориальных отделов за 9 месяцев провели контрольно-надзорные мероприятия в отношении 33 субъектов, реализующих мясную и птицеводческую продукцию, в отношении 142 продавцов - профилактические мероприятия, в том числе 134 профилактических визита.

Исследованиям подвергли более 790 проб мясной и птицеводческой продукции по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Из исследованных проб 12,5% были неудовлетворительными по физико-химическим показателям и 6,3% - по микробиологическим. Неудовлетворительных образцов по радиологическим показателям, содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины, пестициды), содержанию антибиотиков, ГМО в ходе лабораторного контроля не выявили.

Наиболее частыми нарушениями законодательства, выявляемыми в сфере технического регулирования в ходе контрольно-надзорных мероприятий, можно назвать:

несоблюдение условий хранения и сроков годности мясной продукции;

отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции;

реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.

По результатам проверок виновных привлекли к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.