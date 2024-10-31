Общество

Участницы «Мисс и Миссис Псков» пробуют себя в проекте преображения

Участницы фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков 2024» пробуют себя в проекте преображения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фотографии предоставили в дирекции конкурса «Мисс и Миссис Псков 2024»

В этом году у участниц фестиваля есть уникальная возможность принять участие в косметических процедурах по уходу за волосами и попробовать себя в проекте преображения благодаря партнеру — компании Blondy, которая является официальным представителем мировых брендов профессиональной косметики в городе Пскове и области.

Мастер-колорист и эксперт по уходу за волосами Елена Степанова, она же Миссис русская краса 2023, сделала участницам уходовые spa-процедуры для волос. Волосы финалисток фестиваля приобрели гладкость, шелковистость и блеск. Все процедуры индивидуальны, подбираются под каждую участницу отдельно и входят в программу фестиваля.

«А вот Ольге Богдановой повезло больше всех — ей поменяли образ; изменили цвет волос и форму стрижки. Смотрите сами, как изменилась Ольга», - написали организаторы.

Напомним, финал конкурса состоится 23 ноября в «Простории», специальный гость МС Жан (Cанкт-Петербург).