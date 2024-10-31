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Общество

«Дарина - главный пассажир»: 9 лет прошло со дня авиакатастрофы над Синаем

31.10.2024 22:03|ПсковКомментариев: 0

Жертвами авиакатастрофы над Синайским полуостровом вспоминают россияне сегодня, 31 октября. В их числе были 9 псковичей.

Дарина Громова. Фото: социальные сети

С момента крушения прошло ровно 9 лет. Самолет A321 российской компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. 

В числе погибших 224 человека, из них 27 детей. Расследование авиакатастрофы заняло 108 месяцев. 

В результате авиакатастрофы погибли Ирина Витальева и её дочь Алиса, Андрей Горбатенко со своей девушкой Екатериной Кожемякиной, которые собирались вскоре вступить в брак. Ирина Пикалева вместе с дочерью Екатериной Мурашовой отдыхали, работая в областном управлении соцзащиты. Екатерина 32 лет была участницей конкурса красоты среди замужних женщин — «Миссис Псков 2014». Иронично, но среди последних её публикаций в соцсетях значился значок самолета и трек Opium Project «Я знаю, что уже не вернусь». Также среди жертв оказались уроженец Красногородска Алексей Тихомиров и его жена, с которой он познакомился в Санкт-Петербурге, и с которой они совместно прожили два последних года до трагедии.

Не вернулись из путешествия также заместитель главы города Пскова Александр Копылов и его супруга, Елена Мельникова, возглавлявшая кадровую службу Псковской городской Думы. Этот отпуск в Египте был подарком мужа супруге на день рождения.

На борту рокового рейса находились жители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, а также четыре гражданина Украины и один гражданин Республики Беларусь.

Эта трагедия стала крупнейшей в истории российской гражданской авиации по количеству жертв.

Причиной авиакатастрофы стал теракт. Ответственность за него взяла на себя Синайская ячейка ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская организация). Египетская сторона признала эту трагедию терактом только в феврале 2016 года.

 

 

Теги: #авиакатастрофа #скорбь #трагедия над Синаем
Источник: Псковская Лента Новостей
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