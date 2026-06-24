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Эксперт рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть помидоры со шкуркой

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Употребление помидоров со шкуркой может навредить здоровью при некоторых хронических заболеваниях, в их числе гастрит, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

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«Когда нет обострения этих заболеваний, противопоказаний по помидорам нет. Если заболевания хронические все-таки есть - по возможности лучше шкурку от помидоров очищать», — сказала Анна Белоусова в беседе с 360.ru.

По словам врача, при обострении гастрита, энтерита и колита любые свежие овощи следует исключить из рациона, в том числе и томаты.

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