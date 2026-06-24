Юных музыкантов и вокалистов Псковской области приглашают к участию в проекте «Детский симфонический оркестр Первых»

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» продолжает набор участников в масштабный творческий проект «Детский симфонический оркестр Первых», сообщили Псковской Ленте Новостей в Министерстве молодежной политики Псковской области.

Афиша предоставлена Министерством молодежной политики Псковской области

Проект объединит 100 юных музыкантов со всей страны. Репетиции и выступления будут проходить под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации, дирижёра Сергея Проскурина.

Победители отбора получат возможность выступать на крупнейших концертных площадках с ведущими исполнителями мирового уровня, посещать мастер-классы и интенсивы от лучших педагогов России, играть на мастеровых музыкальных инструментах и вступить в профессиональное сообщество музыкантов.

Возраст участников: от 10 до 18 лет. Регистрация открыта до 6 июля.

Конкурс также открывает дополнительные возможности для педагогов и школ в виде информационной и методической поддержки, доступа к мастер-классам от ведущих деятелей культуры и искусства, предоставление рекомендательных и благодарственных писем от «Движения Первых» и партнёров, пригласительных билетов на концерты и мероприятия партнёров, а также возможность стать творческой лабораторией Движения Первых и присоединиться к федеральному музыкальному сообществу.

Подробная информация и формы для регистрации доступны на платформе «Звучи» и на сайте проектов «Движения первых».

«Приглашаем юных вокалистов и музыкантов Псковской области принять участие в конкурсном отборе. Это уникальный шанс заявить о себе на федеральном уровне, получить бесценный опыт и стать частью творческого сообщества талантливых детей со всей России», — призывают организаторы мероприятия.