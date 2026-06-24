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Акция «Время НЕзависимых» прошла сегодня на станции Псков-Пассажирский

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Акцию «Время НЕзависимых» на станции Псков-Пассажирский провели сегодня, 24 июня, инспекторы ОДН Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках ОПМ «Курорт-2026» совместно старшим о/у ОКОН Псковского ЛО МВД России на транспорте, совместно с представителем детской и молодежной организации «Движение Первых», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе линейного отдела.

Фотографии: пресс-служба Псковского линейного отдела МВД России на транспорте

Акция посвящена Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими и психотропными и алкогольными веществами, и их незаконным оборотом и направлена на повышение вовлеченности граждан в противодействие незаконному обороту веществ.

В ходе акции сотрудники полиции вручили памятки и напомнили гражданам и несовершеннолетним о вреде наркотических, психотропных и алкогольных веществ и рассказали об ответственности за совершение правонарушений и преступлений в данной области. 

«Такие позволяют сформировать у подрастающего поколения культуру безопасного поведения и сохранить самое ценное, жизнь и здоровье», — комментируют в отделе.

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