Жителя Санкт-Петербурга обвинили в контрабанде табачных изделий на сумму более 3 млн рублей в Пскове

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга за контрабанду табачных изделий общей стоимостью 3 282 012 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры.

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Житель Санкт-Петербурга обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза табачных изделий в крупном размере).

По версии дознания, в январе 2026 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Псковской таможни остановлено движение автомобиля, следовавшего по грунтовой автодороге с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации в направлении деревни Дубокрай Псковской области.

В салоне и багажном отделении автомобиля находилось 20 999 пачек немаркированных сигарет различных наименований общей стоимостью 3 282 012 рублей.

Уголовное дело прокуратура направила в Невельский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.