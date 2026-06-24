Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию гражданского сектора аэропорта в Пскове

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции гражданского сектора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» (входит в «Новапорт холдинг»). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в Мах.

Согласованные решения предусматривают реконструкцию перрона и рулежной дорожки, обустройство площадки для обработки противообледенительной жидкостью, водосточно-дренажную систему и др. В ведомстве уточнили, что работы запланированы по нацпроекту «Эффективная транспортная система».

«Модернизация аэродрома продолжит уже начатое обновление аэропорта. Так, завершаются работы по возведению модуля прилета внутренних воздушных линий. Запланированные мероприятия позволят сделать аэропорт более современным и удобным для пассажиров», – рассказала начальник Управления аэропортовой деятельности Росавиации Юлия Логачева.

Разработкой проектной документации занимался подведомственный Росавиации институт «Аэропроект». Согласно проекту, после реконструкции перрона количество мест стоянок для ближнемагистральных самолетов составит три штуки, для среднемагистральных – две. Отмечается, что обновленные покрытия перрона и рулежной дорожки позволят принимать воздушные суда типа МС-21-210/310, «Суперджет-100», Вoeing 737-800. По словам главного эксперта проекта Аллы Клюевой, особое внимание было уделено системам безопасности и инфраструктуре гражданского сектора аэропорта.

По данным Росавиации, в 2025 году аэропорт Псков принял 148 600 пассажиров, а с начала 2026 года – более 52 тысяч человек, пишут «Ведомости».