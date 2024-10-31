Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гостем программы станет заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Разговор будет посвящен итогам 38-ой очередной сессии Собрания.

Какова ситуация с вывозом и сортировкой с ТКО в Псковской области после смены регионального оператора? Поможет ли распределение студентов решить кадровую проблему в здравоохранении и насколько обосновано повышение тарифов на капремонт? Ответы на эти и другие вопросы — в эфире. Ведущий — Константин Калиниченко.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.