Общество

Нужно не запрещать алкоголь, а прививать культуру пития – Александр Братчиков

Нужно не запрещать алкоголь, а прививать культуру пития. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я плохо отношусь к инициативе по запрету на продажу алкоголя. Все, что запрещено, очень тянет. Знаете, как говорят, что ничто так не мотивирует путешествовать, как подписка о невыезде. Запрет продажи алкоголя только поможет "наливайкам", они будут процветать. Я не за то, чтобы запретить алкоголь, а за то, чтобы прививать культуру пития. Такой запрет у нас уже был, и к чему это привело? Все прекрасные виноградники вырубили, народ стал пить незамерзающие жидкости, спирт "Рояль"», – сказал Александр Братчиков.

Отметим, вологодский губернатор Георгий Филимонов уже с 1 марта 2025 года планирует ограничить продажу алкогольных напитков в будние дни коротким промежутком с 12.00 до 14.00. По его утверждению, 71% смертей лиц трудоспособного возраста связано с употреблением алкоголя.

Напомним, депутаты Псковского областного Собрания на минувшей сессии обновили законодательство о продаже алкоголя.