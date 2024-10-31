Нужно не запрещать алкоголь, а прививать культуру пития – Александр Братчиков

Нужно не запрещать алкоголь, а прививать культуру пития. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Отметим, вологодский губернатор Георгий Филимонов уже с 1 марта 2025 года планирует ограничить продажу алкогольных напитков в будние дни коротким промежутком с 12.00 до 14.00. По его утверждению, 71% смертей лиц трудоспособного возраста связано с употреблением алкоголя.
Напомним, депутаты Псковского областного Собрания на минувшей сессии обновили законодательство о продаже алкоголя.