Общество

Александр Братчиков: Я не против мигрантов, но эту сферу надо регулировать

Нельзя запрещать конкретные должности и специальности для мигрантов, эту сферу надо регулировать. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я отрицательно отношусь к запрету мигрантам занимать определенные специальности. Пусть работают, надо просто наводить порядок. Возьмем строителей, их нет. Это тяжелый физический труд, не бывает автоматизации на стройке. Когда компания приглашает на работу мигранта, за него должны отвечать. Я не против таксистов, если они знают город, знают язык. Я не против мигрантов, но эту сферу надо регулировать», – сказал Александр Братчиков.

По его мнению, мигранты должны заключать договор с конкретной компанией и работать в ней. При этом если мигрант покидает компанию, она должна сообщить об этом миграционным службам.