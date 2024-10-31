Общество

Псковское УФАС отклонило жалобу на условия аукциона на поставку металлодетекторов

Псковское УФАС России рассмотрело и отклонило жалобу ООО «Локаторная техника» на положения извещения о проведении электронного аукциона на поставку металлодетекторов, заказчиком которого выступает комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФАС.

Автор жалобы утверждал, что описание объекта закупки соответствует товару только одного производителя металлодетекторов — RADARPLUS. По его мнению, требование к металлодетекторам о наличии ≥ 6 независимых зон обнаружения ограничивает число участников закупки, так как в реестре российской радиоэлектронной продукции содержится лишь один товар, соответствующий этим требованиям.

Однако комиссия антимонопольного органа отметила, что рассуждения, касающиеся описания объекта закупки и установления требований к товарам, не могут быть признаны обоснованными без документальных доказательств, подтверждающих невозможность приобретения и поставки товара, соответствующего потребностям заказчика.

Заказчик предоставил доказательства наличия на российском рынке металлодетекторов с 6 зонами детектирования.

Согласно протоколу подведения итогов, на участие в аукционе было подано 3 заявки, что свидетельствует о наличии достаточного количества участников, готовых осуществить поставку на условиях извещения.

Комиссия также установила, что жалоба не содержала документов и сведений, подтверждающих невозможность формирования заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении электронного аукциона.

В результате Псковское УФАС России признало жалобу ООО «Локаторная техника» необоснованной.