Евгений Панферов: Открытый диалог с жителями — не просто формальность

В Псковской областной клинической больнице состоялся личный приём граждан, который провёл главный врач Евгений Панферов, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Встреча получилась насыщенной и продуктивной. Жители региона обратились с самыми разными вопросами — от организации медицинской помощи до конкретных ситуаций, требующих внимания руководства больницы», - рассказали в ПОКБ.

На приёме, в частности, обсуждали вопросы здоровья — в части организации обследования и лечения, маршрутизации пациентов, доступности узких специалистов. Также затронули организационные моменты — говорили об улучшении работы, взаимодействии между подразделениями, качестве оказания медицинской помощи. Еще один вопрос — целевое обучение. На приеме гражданам рассказали о возможности поступления в медицинские вузы и колледжи, об условиях программ, перспективах трудоустройства выпускников в системе здравоохранения Псковской области.

«Каждый обратившийся получил подробные разъяснения и конкретные рекомендации. По многим вопросам были даны поручения специалистам больницы для оперативного решения ситуаций», - прокомментировали в ПОКБ.

Как рассказали в учреждении, все участники приёма остались довольны ответами и ушли с пониманием дальнейших действий.