Евгений Панферов: Открытый диалог с жителями — не просто формальность

В Псковской областной клинической больнице состоялся личный приём граждан, который провёл главный врач Евгений Панферов, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.
Фото: Псковская областная клиническая больница
На приёме, в частности, обсуждали вопросы здоровья — в части организации обследования и лечения, маршрутизации пациентов, доступности узких специалистов. Также затронули организационные моменты — говорили об улучшении работы, взаимодействии между подразделениями, качестве оказания медицинской помощи. Еще один вопрос — целевое обучение. На приеме гражданам рассказали о возможности поступления в медицинские вузы и колледжи, об условиях программ, перспективах трудоустройства выпускников в системе здравоохранения Псковской области.
Как рассказали в учреждении, все участники приёма остались довольны ответами и ушли с пониманием дальнейших действий.
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