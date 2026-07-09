 
Общество

Евгений Панферов: Открытый диалог с жителями — не просто формальность

1

В Псковской областной клинической больнице состоялся личный приём граждан, который провёл главный врач Евгений Панферов, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. 

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Встреча получилась насыщенной и продуктивной. Жители региона обратились с самыми разными вопросами — от организации медицинской помощи до конкретных ситуаций, требующих внимания руководства больницы», - рассказали в ПОКБ.

На приёме, в частности, обсуждали вопросы здоровья — в части организации обследования и лечения, маршрутизации пациентов, доступности узких специалистов. Также затронули организационные моменты — говорили об улучшении работы, взаимодействии между подразделениями, качестве оказания медицинской помощи. Еще один вопрос — целевое обучение. На приеме гражданам рассказали о возможности поступления в медицинские вузы и колледжи, об условиях программ, перспективах трудоустройства выпускников в системе здравоохранения Псковской области. 

«Каждый обратившийся получил подробные разъяснения и конкретные рекомендации. По многим вопросам были даны поручения специалистам больницы для оперативного решения ситуаций», - прокомментировали в ПОКБ.

Как рассказали в учреждении, все участники приёма остались довольны ответами и ушли с пониманием дальнейших действий.

«Открытый диалог с жителями — это не просто формальность. Это возможность услышать реальные проблемы, оценить качество нашей работы изнутри и сделать всё, чтобы медицинская помощь становилась доступнее и качественнее», — отметил Евгений Панферов.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Панферов Евгений Сергеевич

Панферов Евгений Сергеевич

Главный врач Псковской областной больницы.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026