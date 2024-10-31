Какие риски несет использование старого жесткого диска, рассказала эксперт 

Жёсткий диск (HDD, винчестер) — это запоминающее устройство внутри ПК для хранения цифровой информации, включая операционную систему, программы и личные файлы пользователя. Он обеспечивает постоянную память компьютера. Иногда жёсткий диск требует замены, и многие пользователи, желая сэкономить, решают приобрести бывший в употреблении диск. Однако на таком приобретении экономить не стоит, считает педагог дополнительного образования Компьютерной академии ТОП Алиса Дубровская.
Она пояснила, что покупка б/у диска несет в себе несколько рисков: меньший срок жизни, отсутствие гарантий (довольно много накопителей выпускаются с браком).
А многие вирусы, по словам собеседницы издания, имеют запрограммированную способность размножаться и самокопироваться в различные места и носители, пишет RuNews24.ru.
Также следует проводить полную антивирусную проверку компьютера после получения его из ремонтных служб, так как ремонтники могут занести заразу с другой машины, используя одни и те же дискеты для проверки всех компьютеров, заключила спикер.