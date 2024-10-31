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Какие риски несет использование старого жесткого диска, рассказала эксперт

Жёсткий диск (HDD, винчестер) — это запоминающее устройство внутри ПК для хранения цифровой информации, включая операционную систему, программы и личные файлы пользователя. Он обеспечивает постоянную память компьютера. Иногда жёсткий диск требует замены, и многие пользователи, желая сэкономить, решают приобрести бывший в употреблении диск. Однако на таком приобретении экономить не стоит, считает педагог дополнительного образования Компьютерной академии ТОП Алиса Дубровская.

Она пояснила, что покупка б/у диска несет в себе несколько рисков: меньший срок жизни, отсутствие гарантий (довольно много накопителей выпускаются с браком).

«Да, скорее всего, все дефекты производителя уже бы вскрылись за время эксплуатации, но некоторые всплывают и через 1–2 года. К примеру, могут ставить не очень надежные отдельные комплектующие), майнинг (накопители очень быстро вырабатывают свой ресурс, находясь постоянно под нагрузкой), при полном стирании жёсткого диска и дефрагментации его всё-таки можно "прочитать" с помощью определённых программ, а это грозит вашей безопасности. Даже на чистом компьютерном носителе может оказаться вирус», – отметила эксперт.

А многие вирусы, по словам собеседницы издания, имеют запрограммированную способность размножаться и самокопироваться в различные места и носители, пишет RuNews24.ru.

«Например, если к заражённому компьютеру подключить чистую флешку и скинуть на неё информацию, вирус с компьютера сможет попасть на внешний носитель. Чтобы обезопасить компьютер от заражения, рекомендуется проверять все дискеты, компакт-диски и другие мобильные носители информации антивирусным сканером», – посоветовала специалист.

Также следует проводить полную антивирусную проверку компьютера после получения его из ремонтных служб, так как ремонтники могут занести заразу с другой машины, используя одни и те же дискеты для проверки всех компьютеров, заключила спикер.