Общество

Парк «Волшебная гора» в Пскове подготовил карту для удобства посетителей

Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове подготовил карту для удобства посетителей, на которой отмечен вход, парковка и туалеты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации парка.

Карта: «Волшебная гора»

«У многих из вас возникают вопросы о местоположении туалетов и входов в парк. Чтобы сделать ваше пребывание более комфортным, мы подготовили визуальную подсказку, которая поможет вам без проблем ориентироваться на территории», - отметили в администрации парка.

Напомним, что в День народного единства, 4 ноября, псковичей и гостей города в парке аттракционов «Волшебная гора» ждут интерактивы и выступления творческих коллективов.