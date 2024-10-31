Общество

Псковским курсантам напомнили об истории Дня народного единства и его героях

Заведующая отделом абонемента областной универсальной научной библиотеки Светлана Галактионова выступила перед курсантами Псковского филиала Университета ФСИН России с лекцией, посвященной героям народного ополчения – Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, сплотившим народ в освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

«Навсегда останутся в истории и памяти народной земский староста Кузьма Минин, призвавший людей объединиться во имя спасения Отечества, и возглавивший Нижегородское ополчение воевода князь Дмитрий Пожарский – смелый и способный военачальник», – сказала Светлана Галактионова.

Она отметила, что героические события того времени стали результатом сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе, и праздник – День народного единства – важен для граждан многонациональной и многоконфессиональной России, чтобы почувствовать себя единым народом.

На встрече с курсантами Светлана Галактионова зачитала фрагменты из известных произведений выдающихся авторов о Смутном времени: драмы «Борис Годунов» Александра Пушкина, исторического романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина, стихотворения «Иван Сусанин» Кондратия Рылеева и других произведений.

Отметим, что организатором мероприятия выступили женсовет Псковского филиала Университета ФСИН России вместе с Псковской областной универсальной научной библиотекой имени Валентина Курбатова.