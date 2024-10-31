Общество

Умерла актриса из сериалы «Слово пацана» Лидия Ильина

Актриса Лидия Ильина скончалась на 78-м году жизни, сообщила ее дочь Екатерина.

«Похороны будут 5 ноября. Прощание в 11:00 в Люберецкой областной больнице, улица Карла Маркса, 90, поселок Красково. Кто хочет проводить – приходите», — сказала она.

Причина смерти не называется, пишет РИА Новости.

Актриса сыграла бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме того, она снималась в сериале «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и других.