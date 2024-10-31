Общество

Санитарную рубку 70 гектаров леса проведут в Псковской области

Специалисты-лесопатологи из Новгорода проводят обследование пострадавших лесов Псковской области. Работы ведутся по запросам арендаторов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале Рослесозащиты - Центре защиты леса Новгородской области.

Фотографии: центр защиты лесса Новгородской области

К последствиям буреломов и ветровалов 2021–2023 годов добавились новые повреждения от сильных порывов ветра в этом году. Наиболее серьезные разрушения обнаружены в Невельском и Великолукском лесничествах, где в июне и начале июля ветер достигал скорости до 27 м/с, также были зафиксированы торнадо и смерчи.

На данный момент обследовано более 250 гектаров леса в Невельском, Плюсском, Гдовском и Псковском лесничествах. Помещения показали не только проблемы от ветров, но и участки с усыханием ели из-за роста популяции короеда-типографа.

Акты обследования направлены в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области для проведения необходимых санитарно-оздоровительных мероприятий. Назначено около 70 гектаров для санитарных рубок, 90% из которых составляют сплошные рубки.

Обследования свежих повреждений продолжаются в Великолукском лесничестве.