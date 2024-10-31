Общество

Уровень безработицы в Псковской области составил 2,2%

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше за июнь-август 2024 года в Псковской области составил 2,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В среднем за июнь-август 2024 года 7,1 тысячи человек (по оценке) в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда).

К концу сентября 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1452 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 1192 человека имели статус безработного, в том числе 1100 человек получали пособие по безработице.