Портреты «Лучших по профессии-2026» в ПТС разместили на городских баннерах

Традиционный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников «Псковских тепловых сетей» (ПТС) прошёл в апреле. Мероприятие, приуроченное к Дню труда, стало уже доброй традицией предприятия и проводится во второй половине апреля ежегодно. Об этом сообщил руководитель ПТС Игорь Максимов в эфире радио ПЛН FM.

В конкурсе приняли участие специалисты ключевых рабочих профессий: сварщики, электрики, слесари по обслуживанию тепловых сетей и котельного оборудования. По словам Игоря Максимова, сотрудники предприятия сами разрабатывали условия и площадки для соревнований, что сделало процесс подготовки и проведения особенно интересным. «Мы свою сделаем, да, свой интерес проявим», — отметил он, подчеркнув, что конкурс стал своеобразной «олимпиадой» для рабочих профессий.

Победители и призёры конкурса получают денежные премии, а их портреты размещаются на городских баннерах, что способствует не только профессиональному росту, но и общественному признанию. «Наши лучшие люди — победители конкурса — теперь на большом баннере в городе. Людям приятно, родственникам, соседям», — рассказал Игорь Максимов. Он также обратил внимание, что такие инициативы укрепляют командный дух, повышают престиж рабочих профессий и служат важным элементом корпоративной культуры ПТС.

Конкурс профессионального мастерства в ПТС направлен на мотивацию сотрудников и популяризацию труда коммунальщиков. Как подчеркнул руководитель предприятия, подобные мероприятия позволяют рабочим не только проявить свои навыки, но и почувствовать значимость своего труда для города и его жителей.

Напомним, «Тепло нашего города» — совместный проект радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и МП города Пскова «Псковские тепловые сети» 

Максимов Игорь Иванович

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

