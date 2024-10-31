Общество

Андрей Козлов: Для меня диспансеризация — это обязательное ежегодное мероприятие

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов прошел диспансеризацию в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом. Об этом депутат сообщил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

Андрей Козлов отметил, что для него диспансеризация - это обязательное ежегодное мероприятие.

«Сегодня в поликлинике в Новосокольниках с супругой прошли обследование, сдали анализы, проконсультировались со специалистами. А записались на прием через Госуслуги. Быстро, легко и очень удобно!» - заключил Андрей Козлов.