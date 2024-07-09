Общество

Трещины устранили на фасаде бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове

Трещины появились на фасаде бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Подрядчик оперативно устранил повреждения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Информация о появлении трещин на здании, которое только что прошло комплексную реконструкцию, появилась в соцсетях.

Фотографии из соцсетей

Напомним, в настоящее время проводится благоустройство территории вокруг здания.

В обновленном пространстве в конце августа в честь 80-летия со дня образования Псковской области планируют открыть библиотеку имени И. И. Василёва.

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Сегодня в здании разместили статуи княгини Ольги и князя Александра Невского со стенда Псковской области на выставке «Россия».