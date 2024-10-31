Общество

Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Псковской области вечером 3 ноября

Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Псковской области вечером 3 ноября и в первой половине ночи 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС по региону.

Местами возможно налипание мокрого снега на провода.

Напомним, первый снег выпал в Великих Луках и Хилово 2 ноября.

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На праздничных выходных синоптики прогнозируют в Псковской области осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Температура воздуха снизится: ночью столбик термометра покажет от +1°C до -4°C, а дневные показатели будут держаться около 0°C.