Общество

Прощание с Павлом Мищенковым состоится 6 ноября

Прощание с Павлом Геннадиевичем Мищенковым состоится в среду, 6 ноября, на спортивной базе «Юность». Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

«Павел Геннадиевич сыграл большую роль в развитии спорта не только Островского района и Псковской области, но и всей нашей страны. Среди его учеников много сильных спортсменов. Его воспитанник Михаил Иванов стал олимпийским чемпионом. Благодаря Павлу Геннадиевичу тысячи ребят получили возможность тренироваться на базе "Юность", создателем которой был усопший», - сказал Дмитрий Быстров.

Он отметил, что мудрость, талант организатора и наставника, умение в нужную минуту дать дельный совет, мужество принимать не самые популярные, но необходимые людям решения, доброта и отзывчивость – такими профессиональными и человеческими качествами обладал Павел Мищенков.

«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, воспитанникам Павла Мищенкова. Скорблю вместе с вами. Светлая память», - добавил Дмитрий Быстров.