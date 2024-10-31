Общество

Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Павла Мищенкова

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной экс-главы Островского района, депутата регионального парламента четвёртого созыва Павла Мищенкова.

«Павел Мищенков ушёл из жизни, оставив о себе добрую память делами и поступками, внёс большой вклад в развитие спорта региона и страны. Он был настоящим патриотом своей малой Родины – родился в Островском районе и всю жизнь работал на благо родной земли и земляков. Трудовую деятельность начал учителем в сельской школе, затем возглавил детско-юношеский спортивный клуб «Надежда», был основателем и руководителем Центра «Юность» - одной из лучших баз по подготовке лыжников и биатлонистов, где набирали форму лучшие спортсмены России. Работая тренером, Павел Мищенков лично подготовил немало успешных спортсменов – мастеров спорта, в том числе международного класса, Олимпийского чемпиона», - обратились в Собрании.

Островичи не раз выражали доверие своему земляку на выборах – Павел Мищенков входил в состав представительных органов власти сначала местного уровня, а затем областного – в 2007 году получил вакантный мандат депутата областного Собрания четвёртого созыва. В 2009 году возглавил район, в 2014 был вновь переизбран на эту должность.

«Где бы ни трудился Павел Мищенков, его всегда отличало неравнодушное отношение к чаяниям людей и хозяйственный подход к решению поставленных задач. Эти качества снискали ему уважение и признание. Павел Геннадиевич навсегда останется в нашей памяти как деятельный человек, всем сердцем преданный псковской земле и многое сделавший для её развития и процветания. Скорбим вместе с родными и близкими!» - добавили в Собрании.