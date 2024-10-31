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Общество

День военного разведчика отмечают в России

05.11.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой, — отмечается ежегодно 5 ноября. Он установлен указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — центральный орган управления российской военной разведкой.

Хотя, конечно же, профессия разведчика ведет свою историю с более давних времен. Еще в Киевской Руси разведка была делом государственной важности, а зарождение организованной военной разведки и ее основного органа управления относится к 1549 году, когда царь Иван Грозный выделил Посольский приказ в самостоятельное учреждение, где стали сосредоточиваться политические, военные и экономические сведения о соседних государствах. Петр I в своем Воинском уставе 1716 года подвел под разведывательную работу законодательную и правовую базу и преобразовал в 1717 году Посольский приказ в Коллегию иностранных дел.

В 1810 году уже при Александре I была создана Экспедиция секретных дел при военном министерстве, через два года ее переименовали в Особенную канцелярию при военном министре. Она стала первым центральным органом Военного министерства Российской империи, который занимался организацией разведки вооруженных сил иностранных государств. В ее задачи входило ведение стратегической разведки (сбор стратегически важных секретных сведений за рубежом), оперативно-тактической разведки (сбор данных о войсках противника на границах России) и контрразведки (выявление и нейтрализация агентуры противника).

Свою же современную историю военная разведка ведет с 1918 года, когда 1 ноября Реввоенсоветом Республики был утвержден штат Полевого штаба (ПШ) Реввоенсовета Республики, а 5 ноября 1918 года штат был введен приказом Реввоенсовета Республики № 197/27.

В составе Полевого штаба Красной Армии приказом Реввоенсовета Республики было образовано Регистрационное управление (Региструпр) для координации усилий всех разведорганов армии: Военно-стратегического отдела Оперативного управления Всероссийского Главного штаба, Разведывательного отделения Оперативного отдела Наркомата по военным делам, Разведывательного отделения Оперативного управления Высшего военного совета.

С этого дня ведет свою историю Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных Сил РФ, которое является прямым преемником Региструпра. Именно поэтому 5 ноября считается Днем Советской военной разведки, которой с самого начала, помимо ведения стратегической и оперативной разведки, вменялась работа по добыванию военно-технической информации, сведений о научных достижениях в военной области, пишет calend.ru.

За годы своего существования служба военной разведки не раз меняла свое официальное название и переходила в подчинение различных госуправлений и наркоматов. В 1950 году был создан спецназ ГРУ.

В настоящее время военная разведка входит в структуру Генерального штаба Вооруженных Сил России и носит официальное наименование Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ). Этот орган внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и центральный орган разведки Вооруженных Сил России решает ряд задач военно-политического, военно-технического, собственно военного, военно-экономического и экологического характера, имеет возможность вести космическую разведку и располагает довольно широкой агентурной сетью на территории зарубежных стран.

Разведка — это «глаза и уши» вооруженных сил, основное средство получения информации. Спецназ ГУ способен проводить специальные операции на территории противника и в районах боевых действий. Численность и структура данной службы являются государственной тайной, а значение военной разведки для вооруженных сил сложно переоценить.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению национальной безопасности, более 700 военных разведчиков удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

Кстати, в истории Советского Союза немаловажное место занимала деятельность контрразведывательных структур. Так, в апреле 1943 года было организовано Главное управление контрразведки «Смерш», на которое были возложены задачи борьбы со шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок, борьбы с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях Красной Армии, дезертирством и членовредительством на фронтах.

За историю своего существования отечественная разведка вписала немало славных страниц в летопись российского государства. Продолжая славные традиции старших поколений, военные разведчики и сегодня вносят весомый вклад в укрепление обороно­способности страны, демонстрируя при этом героизм, отва­гу, самоотверженность и верность избранному делу.

Теги: #разведка
Источник: Псковская Лента Новостей
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