Общество

Завод «ЗЭТО» представил продукцию на выставке в Башкортостане

ЗАО «ЗЭТО» совместно с региональным представительством завода «ТПФ Монолит-Энерго» принял участие в одной из ключевых специализированных выставок энергетической отрасли в России и единственной в регионе Башкортостан - «Энергетика Урала». Это мероприятие уже 30 лет способствует продвижению компаний и их продукции на отечественном рынке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ЗАО «ЗЭТО».

Фото: пресс-служба ЗАО «ЗЭТО»

Выставочная экспозиция заняла 3 зала общей площадью 7000 квадратных метров и объединила предприятия по тематическим разделам, охватывающим полный спектр направлений в энергетике. В работу форума заявились 80 компаний из 20 регионов страны, а также делегации из Беларуси, Китая и Узбекистана.

Посетители выставки получили уникальную возможность ознакомиться с преимуществами оборудования и услуг, предлагаемых ЗАО «ЗЭТО». Специалисты компании провели детальные презентации, обсуждая особенности представленных решений. Гости выставки имели возможность наглядно оценить преимущества разработок компании, изучив макеты оборудования и обсудив их технические характеристики.

Кроме того, выставка стала площадкой для продолжения диалога между специалистами ЗАО «ЗЭТО» и представителями деловых кругов региона. Так, в ходе мероприятия продолжилось обсуждение перспектив сотрудничества с Башкирской электросетевой компанией, которая выступила генеральным спонсором выставки. Напомним, что 14 октября текущего года делегация этой компании под руководством председателя совета директоров Сергея Гурина уже посещала производственные мощности ЗАО «ЗЭТО» в Псковской области.

«Участие в выставке "Энергетика Урала" для нас является традиционным и важным событием. Мы рады представить нашу продукцию, обеспечивающую энергетическую независимость российской электроэнергетики. Использование отечественного оборудования снижает зависимость от зарубежных поставщиков, что особенно важно в условиях санкционных ограничений и нестабильной международной обстановки. Это позволяет избежать задержек поставок, связанных с логистическими проблемами, колебаниями валютных курсов и другими внешними факторами», – отметили в пресс-службе ЗАО «ЗЭТО».

«Отечественное оборудование разрабатывается с учетом специфических требований российского рынка, климатических условий и стандартов качества. Оно лучше адаптировано к работе в суровых погодных условиях, характерных для многих регионов страны, и соответствует требованиям ГОСТов и иных нормативных актов», – добавили в «ЗЭТО».

Выставка «Энергетика Урала» подтвердила статус ЗАО «ЗЭТО» как одного из ведущих производителей электротехнического оборудования в России, способного предложить эффективные и надежные решения для нужд энергетической отрасли.