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Сборка автомата, кудо и стихи о мужьях: финалистки «Мисс и Миссис Псков» показали свои таланты

Бальными танцами, сборками автомата, кудо, патриотическими стихами запомнится «Шоу талантов-2024» в рамках фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

Большое «Шоу талантов» от финалисток главного фестиваля красоты Псковской области удивило как гостей, так и жюри мероприятия. Финалистки подготовили разнообразные номера, в которых показали себя с творческой стороны.

Анастасия Белим открыла конкурс талантов виртуозной игрой на барабанах, Алина Чуприна показала себя в джампинге, а Елена Луговая удивила всех филигранной фланкировкой шашками.

Среди ярких номеров стоит отметить стихи собственного сочинения, посвященные мужьям, выполняющим свой военный долг, которые прозвучали от Сабины Павликовой и Евгении Фурс.

В канун Дня народного единства очень актуально прозвучали номера от Екатерины Устратовой (сборка-разборка автомата), Вероники Егоровой (показательные выступления по кудо), также запомнились песня группы «Любэ» в исполнении Ольги Перог и танцевальная зарисовка на тему дружбы народов от победительницы этапа талантов среди Миссис — Аиши Григорьевой.

Уверенную победу среди Мисс одержала Кира Христенко с номером «Вальс», обойдя Татьяну Сандул с номером на гитаре, танцем в стиле 90-х от Валерии Иванец, тортом от Валерии Гусаровой.

«Шоу талантов показало, насколько многогранны участницы фестиваля», - отметили организаторы.

В жюри этапа талантов были: