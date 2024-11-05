Общество

Роспотребнадзор: При подозрениях на вирус Коксаки псковичи могут обратиться на «горячую линию»

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» для людей, которые заразились или заподозрили у себя симптомы заболевания вирусом Коксаки. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области, в регионе в настоящее время заболеваний вирусом Коксаки не выявлено.

«Для сомневающихся Роспотребнадзор открыл "горячую линию", на которую можно позвонить и узнать всю информацию, а также получить консультацию, если человек заподозрил у себя симптомы заболевания», - прокомментировали в управлении.

Телефон «горячей линии»: 8 (800) 555-49-43.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах. Фильтры включают в себя проверку на наличие симптомов болезни.