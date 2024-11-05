Общество

Областной симпозиум для педагогов и обучающихся провели в Пскове

В Пскове прошёл областной симпозиум «Проектно-исследовательское образование – образование будущего» для педагогов и обучающихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре развития одаренных детей и юношества Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр развития одаренных детей и юношества Псковской области

Участниками симпозиума стали 38 человек. Авторы представили свои доклады на тему развития проектно-исследовательского образования в русле Десятилетия науки и технологий в России.

Главная цель симпозиума – выявление и поддержка обучающихся и педагогов, заинтересованных в популяризации проектно-исследовательской деятельности и продвижении достижений отечественной науки и технологий.

Свои доклады на мероприятии представили:

Светлана Степанова, СП «Центр развития одарённых детей и юношества «ГАОУ ДО «Лидер», «Взгляд на современное проектно-исследовательское образование;

Арина Куприянова, ГБОУ ДПО ПОИПКРО, заведующий РЦФГ, «Проектная деятельность школьников в области финансовой грамотности как ресурс развития личности»;

Елена Фёдорова, методист МБУ ДО ДЦ «Надежда», «Особенности организации исследовательской деятельности обучающихся разного возраста»;

Марина Груздова, методист СП «Центр развития одарённых детей и юношества «ГАОУ ДО «Лидер», «Условия реализации программы дополнительного образования «Путь в науку» по географии»;

Андрей Хришкевич, методист СП «Центр развития одарённых детей и юношества «ГАОУ ДО «Лидер», «Школьные исследования и проекты, как инструмент изучения истории Псковского края»;

Кристина Стельмашёнок, учащаяся 11 класса МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», «Видение исследовательской деятельности глазами учащегося»;

Светлана Стельмашёнок, представитель родительской общественности, «Вклад родителей в реализацию исследовательской деятельности учащихся»;

Дмитрий Гринёв, руководитель образовательного департамента ПИШ Союзного государства «Псковский государственный университет», к.т.н., «Актуальные направления исследований и проектов технической направленности»;

Инга Гаврилова, методист СП «Центр развития одарённых детей и юношества «ГАОУ ДО «Лидер», «Популяризация научных знаний в работе общедоступной библиотеки с детьми и молодежью».

Слушатели симпозиума принимали активное участие в обсуждении представленных докладов: задавали вопросы и интересовались спецификой изложенной темы. Особое внимание было уделено докладу Стельмашёнок Кристины, посвященному взгляду обучающегося на процесс исследовательской деятельности.

Автор рассказала о своём активном участии в проектной и исследовательской деятельности в школе, представив результаты масштабной работы. За время обучения в школе девушка написала и защитила 9 проектов, многие из которых стали победителями и призерами как региональных, так и федеральных конкурсов.

«Одной из работ было исследование географии на денежных знаках стран мира. Эту работу мы проводили совместно с Центром развития одаренных детей и юношества, а именно с Груздовой Мариной Григорьевной. Работа была отмечена призовым местом на региональном этапе конкурса «Шаг в науку», – рассказала Кристина Стельмашёнок.

Девушка уверена, исследовательская деятельность позволяет развивать кругозор и желание изучать новое в разных областях, развивает аналитическое мышление, способствует разностороннему развитию учащегося.

Статьи участников симпозиума, оформленные по требованиям, будут опубликованы в сборнике. Сертификаты и свидетельства для участников симпозиума будут полностью готовы и оформлены к концу ноября. Мы сообщим дополнительно точную дату, когда каждый сможет забрать свой документ в нашем сообществе «ВКонтакте».

Напомним, авторы 29 проектов прошли конкурсный отбор для участия в региональном отборочном этапе «Шаг в науку, юниоры Псковщины».