Областной симпозиум для педагогов и обучающихся провели в Пскове

В Пскове прошёл областной симпозиум «Проектно-исследовательское образование – образование будущего» для педагогов и обучающихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре развития одаренных детей и юношества Псковской области.
Фото здесь и далее: Центр развития одаренных детей и юношества Псковской области
Участниками симпозиума стали 38 человек. Авторы представили свои доклады на тему развития проектно-исследовательского образования в русле Десятилетия науки и технологий в России.
Главная цель симпозиума – выявление и поддержка обучающихся и педагогов, заинтересованных в популяризации проектно-исследовательской деятельности и продвижении достижений отечественной науки и технологий.
Свои доклады на мероприятии представили:
Слушатели симпозиума принимали активное участие в обсуждении представленных докладов: задавали вопросы и интересовались спецификой изложенной темы. Особое внимание было уделено докладу Стельмашёнок Кристины, посвященному взгляду обучающегося на процесс исследовательской деятельности.
Автор рассказала о своём активном участии в проектной и исследовательской деятельности в школе, представив результаты масштабной работы. За время обучения в школе девушка написала и защитила 9 проектов, многие из которых стали победителями и призерами как региональных, так и федеральных конкурсов.
«Одной из работ было исследование географии на денежных знаках стран мира. Эту работу мы проводили совместно с Центром развития одаренных детей и юношества, а именно с Груздовой Мариной Григорьевной. Работа была отмечена призовым местом на региональном этапе конкурса «Шаг в науку», – рассказала Кристина Стельмашёнок.
Девушка уверена, исследовательская деятельность позволяет развивать кругозор и желание изучать новое в разных областях, развивает аналитическое мышление, способствует разностороннему развитию учащегося.
Статьи участников симпозиума, оформленные по требованиям, будут опубликованы в сборнике. Сертификаты и свидетельства для участников симпозиума будут полностью готовы и оформлены к концу ноября. Мы сообщим дополнительно точную дату, когда каждый сможет забрать свой документ в нашем сообществе «ВКонтакте».
Напомним, авторы 29 проектов прошли конкурсный отбор для участия в региональном отборочном этапе «Шаг в науку, юниоры Псковщины».