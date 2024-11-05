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Общество

День осведомленности о стрессе отмечают 6 ноября

06.11.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

Дважды в году по данным сети интернет отмечается День осведомлённости о стрессе (Stress Awareness Day). Ряд источников указывает дату 16 апреля, другие – каждую первую среду ноября.

Изображение от prostooleh на Freepik

Осенняя дата празднования связана с деятельностью Международной ассоциации управления стрессом (International Stress Management Association, ISMA) – британской благотворительной организации, созданной в 1973 году. Уже на тот момент абсолютно очевидным стало негативное влияние стресса не только на личную жизнь человека, но и на его производительность.

В связи с этим организаторы Ассоциации начали свою деятельность в сфере стресс-менеджмента, изучая основные факторы, являющиеся первопричинами возникновения стресса у человека, выявляя последствия стрессовой нагрузки на физическое и психоэмоциональное состояние человека, а также вырабатывая специфические методики по управлению стрессом, максимально возможному снижению стрессовой нагрузки и её пагубного влияния на человека как в личной жизни, так и на работе. В работе приняли участие специалисты из многих смежных областей медицины: психологи, логопеды, физиотерапевты, терапевты, невропатологи и др.

Предлагаемые специалистами организации методики, такие как тренинги, учебные курсы стали набирать популярность не только среди отдельных граждан, но и в производственной сфере и бизнесе.

Стресс – явление, представляющее собой реакцию человеческого организма на воздействие различного рода внешних факторов (физических, психических, эмоциональных). Но стресс – это не просто реакция. Речь идёт о внешнем воздействии нестандартного характера, когда факторы эти либо слишком интенсивны и количество их велико, либо от обратного – недостаточны их количество и интенсивность. То есть, по сути – это неспецифическая адаптация, сопровождающаяся ускоренными и усиленными мобилизационными процессами в нервной системе человека.

Стресс может быть как положительным, так и отрицательным. Чаще всего речь идёт о втором виде стресса, именуемом дистрессом. В отличие от первого, который может представлять собой неожиданные и очень эмоционально яркие и положительные факторы и способствовать мобилизации сил человека, дистресс несёт за собой апатию, уныние, истощение сил, депрессию, подрывая здоровье человека. Длительный стресс становится причиной возникновения или обострения многих заболеваний, пишет calend.ru.

Специалисты обращают внимание на то, что готовность к стрессовым нагрузкам у людей разная и зависит это от многих факторов. В первую очередь, стрессоустойчивость обеспечивается благодаря здоровому образу жизни. Специалисты по стресс-менеджменту рекомендуют отдавать предпочтение отдыху на природе и свежем воздухе, правильно выстраивать своё рабочее время и жизненный ритм, давать организму достаточное время для отдыха и сна, отдавать предпочтение здоровой, разнообразной пище и сбалансированному питанию.

Необходимо помнить и о том, что избежать стрессовых нагрузок полностью просто невозможно! Именно поэтому к ним нужно быть готовыми, умея «держать удар» повседневных забот и окружающей действительности, тем более, что существуют выработанные технологии управления стрессовой нагрузкой.

Кстати, в последние годы мероприятия, посвященные дате, проходят не только в этот день, но и целую неделю в рамках Международной недели осведомлённости о стрессе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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