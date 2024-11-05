Общество

Дополнительные контракты для нужд муниципалитетов заключат с псковской колонией №4

Исправительную колонию №4 управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области в селе Середка Псковского района с рабочим визитом посетили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и представители исполнительных органов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Главная цель визита – знакомство с производственным потенциалом исправительного учреждения.

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова гости осмотрели участки по изготовлению резинотехнических и железобетонных изделий, швейный, дерево- и металлообработки, цеха по сортировке и переработке полиэтилена, сборке медицинской мебели, автомастерскую, оценили условия труда лиц, отбывающих наказание. Для ознакомления с ассортиментом выпускаемой продукции была организована выставка изделий, изготовленных центром трудовой адаптации осужденных.

«Одним из ключевых направлений деятельности УФСИН является взаимодействие с государственными и муниципальными структурами, а также с бизнес-сообществом. В результате этого сотрудничества открываются новые производственные участки, что способствует повышению уровня трудоустройства осужденных», – подчеркнул Алексей Емельянов.

После обхода состоялось подведение итогов, на котором представители регионального правительства и УФСИН обсудили возможные пути совместной работы. Была достигнута договоренность о заключении дополнительных контрактов для нужд муниципальных образований и правительства Псковской области. Стороны планируют приступить к реализации этой задачи в ближайшее время.