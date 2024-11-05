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Общество

Мужчину в Гдове задержали за кражу продуктов

06.11.2024 11:03|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Гдове подозреваемого в хищении из магазина 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 12.00 росгвардейцы прибыли к сетевому магазину на улице Карла Маркса, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 45-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.

По факту хищения проводится проверка.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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