Общество

Мужчину в Гдове задержали за кражу продуктов

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Гдове подозреваемого в хищении из магазина 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 12.00 росгвардейцы прибыли к сетевому магазину на улице Карла Маркса, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 45-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.

По факту хищения проводится проверка.