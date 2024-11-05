Общество

Аварийные деревья убрали вблизи школы и детсада в Псковском районе

В Псковском районе завершены работы по благоустройству прилегающих территорий двух образовательных учреждений, сообщается на личной страницы главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: страница Натальи Федоровой / «ВКонтакте»

В деревне Неелово у филиала Моглинской средней общеобразовательной школы «Центр развития ребенка – детский сад "Улыбка"» подрядчик убрал аварийные деревья, отремонтировал крыльцо, уложил асфальт по периметру здания.

Также на прилегающей территории Середкинской средней общеобразовательной школы в селе Середка уложили асфальт, установили новые бордюры и убрали аварийные деревья.

«Инициативу администрации района о выделении из муниципального бюджета дополнительных средств на благоустройство территорий образовательных учреждений поддержали депутаты Псковского районного Собрания», - отметила Наталья Федорова.