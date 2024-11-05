Общество

С начала года в патриотических мероприятиях приняли участие 45 тысяч псковичей

С начала 2024 года в патриотических мероприятиях приняли участие 45 тысяч жителей Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

В Москве с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи Григорием Гуровым губернатор обсудил основные направления молодёжной политики и реализацию проектов.

«С начала года в патриотических мероприятиях приняли участие 45 тысяч жителей области. В том числе при поддержке Росмолодежи состоялся Международный патриотический форум "Мы помним", в котором приняли участие 150 человек из России и Беларуси»,- напомнил Михаил Ведерников.

Особое внимание в регионе уделяют развитию волонтерского движения, заметил губернатор. Сегодня в таких проектах задействовано 6,5% от числа жителей области.

Кроме того, на встрече обсудили возможность реализации нового спецпроекта для путешествий по Псковской области студентов из вузов России и Беларуси.

В рамках программы «Регион для молодых» в Пскове ведутся работы по созданию Дома молодёжи, его планируют открыть в начале 2025 года. Михаил Ведерников пригласил Григория Гурова на церемонию открытия.