Общество

Способы продлить срок службы бытовой техники перечислили эксперты

Бытовая техника — верный помощник в повседневной жизни. Но даже самые надёжные приборы требуют ухода, чтобы прослужить долго и без сбоев. Эксперты Авито Услуг подготовили простые рекомендации, которые помогут самостоятельно поддерживать технику в хорошем состоянии.

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Соблюдать чистоту

Пыль и грязь накапливаются в любом приборе. Особенно уязвимы кондиционеры и холодильники, которым необходима хорошая вентиляция. Необходимо протирать вентиляционные отверстия и фильтры хотя бы раз в несколько месяцев — это снизит риск перегрева и поломок.

Проверять провода

Любая техника имеет предел нагрузки. Не стоит забивать стиральную машину до отказа и пытаться вместить в нее все сразу. Перегрузка увеличивает износ и сокращает срок службы. Лучше разделить процесс на несколько этапов.

Купить стабилизатор напряжения

Скачки напряжения могут мгновенно повредить технику. Подключение через стабилизатор спасёт оборудование, особенно если электросеть нестабильна или происходят частые перебои.

Хранить технику правильно

Техника, которой пользуются редко, например, кухонный комбайн или вафельница, должна храниться в сухом и прохладном месте. Влага и резкие перепады температуры негативно влияют на работу устройств, отмечают специалисты Авито Услуг.

Следить за расходниками

Фильтры, прокладки, щетки и прочие мелочи со временем изнашиваются. Если вовремя их не менять, страдает весь прибор. Например, старый фильтр в пылесосе может повредить двигатель. Не нужно дожидаться поломки — менять расходники нужно по мере необходимости. Чтобы не задумываться о замене в последний момент, можно при покупке техники сразу докупить необходимые сменные элементы со скидкой — многие магазины предлагают такие комплекты. Это не только сэкономит деньги, но и обеспечит технику необходимым уходом вовремя.

Правильная установка — залог исправной работы

Важно грамотно устанавливать технику. Стиральная машина, стоящая не по уровню, может быстро выйти из строя. Если прибор вибрирует или работает с перебоями, нужно проверить его установку или вызвать специалиста для корректировки.

Вовремя вызвать мастера

Регулярный уход может значительно продлить срок службы техники, но иногда самостоятельных усилий недостаточно. Если прибор начал издавать странные звуки, перегреваться или работать с перебоями, не стоит откладывать обращение к профессионалу. Мастер не только устранит поломку, но и даст рекомендации, как избежать подобных проблем в будущем.