Общество

Псковская область по итогам «Бумбатла» вошла в топ-20 регионов по сбору макулатуры

Более 33 тысяч кг макулатуры собрали жители Псковской области в рамках всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл». Регион занимает 19-ю строчку федерального рейтинга. Общий результат по стране - более 127 млн кг макулатуры. К акции уже присоединились свыше 1,5 млн участников из разных регионов России. Инициатива организована и проводится в поддержку национального проекта «Экология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

Такой промежуточный результат участия Псковской области в акции стал возможен в том числе благодаря вкладу «Добро.Центра», образовательных организаций региона и жителей муниципальных образований.

Чтобы принять участие в акции «Бумбатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки на участие принимаются до 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно до 15 ноября.

Бумагу можно сдать в детских садах, школах, ссузах, вузах, колледжах, офисах компаний-участников и пунктах приема — в муниципальных образованиях они открыты в штабах «Мы вместе». Пункт приема макулатуры в Пскове располагается по адресу: улица Конная, дом 2 (Дом молодежи).

«БумБатл» организован при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и министерства науки и высшего образования РФ, а также партнеров акции, включая крупные российские компании, общественные организации и волонтерские объединения.

Акция, в частности, проходит совместно с волонтерами всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», созданного по поручению президента РФ. В Псковской области представители движения проводят просветительские мероприятия с населением региона, в том числе рассказывают школьникам и студентам о важности сортировки мусора и использования в жизни вторсырья.

Участники получат сертификат, а также поборются за возможность поехать на экскурсию в «зеленый офис» партнера проекта в Москве.