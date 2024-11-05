Общество

Педагог из Пскова проведет онлайн-вебинар «Как подготовить ребенка к появлению брата или сестры?»

В рамках недели родительской компетентности с онлайн-лекцией выступит педагог-психолог детского сада №28 города Пскова Нина Умнова. Мероприятие можно посетить бесплатно по предварительной регистрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

Вебинар на тему «Как подготовить ребенка к появлению брата или сестры?» пройдет с 15:30 до 16:30. В рамках лекции призёр всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2024» Нина Умнова поделится своим опытом и ответит на вопросы аудитории.

Неделя родительской компетентности — это бесплатные онлайн-мероприятия, организованные в рамках года семьи и посвященные психологическому здоровью детей и их родителей. Спикеры мероприятия — участники и лауреаты конкурса «Педагог-психолог – 2024», практикующие специалисты со всей страны.

Лекции и мастер-классы проводятся с 11 по 15 ноября Московским государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Подробную программу мероприятия можно посмотреть на сайте — бытьродителем.рф.

Все зарегистрировавшиеся участники получат сертификаты и ссылки на записи вебинаров.

До конца этого года родители могут бесплатно получить адресную психолого-педагогическую и методическую помощь:

Горячая линия помощи родителям: 8-800-444-22-32;

Сайт бытьродителем.рф, где можно задать вопрос специалисту (ответ приходит на почту в течение 10 дней), а также оставить заявку на бесплатную очную или онлайн-консультацию с психологом.

Бесплатные консультации для родителей проводятся в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».