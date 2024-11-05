Общество

В школу в Палкинском районе закупят оборудование на 3,5 млн рублей

В Добычинскую среднюю школу в Палкинском районе закупят оборудование на 3,5 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«В Палкинском районе посетил Добычинскую среднюю школу, где сейчас идет капитальный ремонт. Здание было построено почти 90 лет назад, и серьезное обновление требовалось давно. Рабочие обновляют кровлю, часть фасада, отмостки и межэтажные перекрытия, меняют большую часть окон. Капремонт проводится на средства регионального бюджета и будет завершен к концу этого года. Кроме того, будет закуплено оборудование на 3,5 млн рублей», - пишет Александр Козловский.

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Он также отметил, что в следующем году на районные средства планируется обновить входную группу в школу и привести в порядок территорию перед ней.

Во время рабочей поездки в район вместе с депутатом областного Собрания Виктором Остренко и местными жителями Александр Козловский обсудил другие актуальные вопросы.

«В фокусе был кадровый вопрос. Справедливо говорили о необходимости возвращения советской системы распределения для восполнения дефицита специалистов. Немалую роль в притяжении и удержании специалистов играют и комфортные условия проживания на конкретной территории. Условия должны соответствовать запросам молодежи (именно на нее делается ставка) и их будущих семей», - подытожил Александр Козловский.

Напомним, на очередной сессии псковские депутаты поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля.

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Ранее 6 ноября Александр Козловский с рабочим визитом побывал в Невельском муниципальном округе.