Псковские депутаты поддержали систему распределения выпускников-медиков

Псковские депутаты поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Вопрос о возвращении обязательного распределения для выпускников медицинских образовательных учреждений, проходивших обучение за счет бюджетных средств, обсуждается уже несколько лет и вызван, прежде всего, проблемой нехватки медицинских кадров.
По мнению депутатов, учитывая острую нехватку медицинских кадров, обязательное распределение выпускников представляется разумной и необходимой мерой.