Псковские депутаты поддержали систему распределения выпускников-медиков

Псковские депутаты поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вопрос о возвращении обязательного распределения для выпускников медицинских образовательных учреждений, проходивших обучение за счет бюджетных средств, обсуждается уже несколько лет и вызван, прежде всего, проблемой нехватки медицинских кадров.

«Проблему острого дефицита медицинских специалистов вряд ли удастся решить в среднесрочной перспективе несмотря на все усилия, направленные на повышение привлекательности вакансий в провинции. Сельские районы, северные территории, Дальний Восток и населенные пункты вокруг мегаполисов всегда будут уступать крупным городам по уровню зарплаты, инфраструктуре и другим условиям. В таких условиях заключение соглашения между государством и студентами медицинских образовательных организаций видится логичным и обоснованным: государство финансирует обучение, а выпускник обязуется отработать несколько лет там, где его труд особенно необходим», – следует из обращения.