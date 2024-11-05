Девять иностранцев выдворили за пределы РФ из Псковской области

Судебные приставы выдворили 9 иностранных граждан, находившихся в Псковской области нелегально. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Фото: УФССП России по Псковской области
Иностранцы нарушили правила въезда в РФ либо режим пребывания или проживания в стране. На основании решения суда признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ, что повлекло наложение административного штрафа с административным выдворением за пределы РФ.
До завершения процедуры административного выдворения иностранные граждане были помещены в центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению.
Судебные приставы оформили необходимые документы и препроводили иностранных граждан, подвергшихся административному выдворению, до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.