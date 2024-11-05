Общество

В Госдуме предложили размещать устрашающие изображения о вреде курения на вейпах

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду») направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением размещать на вейпах устрашающие изображения о вреде курения по аналогии с сигаретами.

«Во избежание формирования положительного образа вейпинга и иных электронных устройств потребления никотина среди детей и молодежи, а также развенчания мифа об их безопасности, требования о размещении предупреждающих изображений о вреде курения должны быть распространены на вейпы и иные устройства для потребления никотинсодержащей продукции. На основании изложенного прошу вас оценить целесообразность инициативы по введению обязательного размещения изображений о вреде курения непосредственно на устройствах для потребления никотинсодержащей продукции и их упаковках, а также представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в документе.

По мнению Яны Лантратовой, большую популярность вейпинг приобрел у молодежи ввиду создания привлекательного имиджа. Как утверждает депутат, вейпы имеют стильную упаковку c красочным дизайном и изображениями, «что в совокупности с разнообразием вкусов и сладковатым запахом формирует их положительный образ». Она также добавила, что положительный образ курильщика сигарет удалось переломить в ходе широкой информационно-просветительской кампании, в которую входит и обязательство по размещению на упаковках сигарет устрашающих изображений о последствиях курения табака, пишет ТАСС.

«Эксперты отмечают, что курение электронных сигарет усугубляет течение астмы и других заболеваний легких, повышает вероятность сердечно-сосудистых патологий и мутаций ДНК. Уровень котинина в крови при использовании электронных сигарет остается таким же высоким, как и при курении традиционных сигарет, а в некоторых исследованиях даже выше. С недавнего времени среди медиков выделяется отдельное заболевание - вейп-ассоциированное повреждение легких, по симптоматике схожее с пневмонией», - резюмировала Яна Лантратова.