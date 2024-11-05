Общество

Условия труда в себежской колонии оценили общественники

Исправительную колонию №6 (Сосновый Бор Себежского района) посетили члены региональной общественной наблюдательной комиссии Алексей Зацепов и Владимир Никишин. В ходе визита они провели проверку соблюдения прав и законных интересов отбывающих наказание. Членов ОНК сопровождали помощник начальника УФСИН России по Псковской области по соблюдению прав человека в УИС Вячеслав Иванов и начальник ИК-6 Сергей Орлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Правозащитниками был совершен обход основных административно-хозяйственных объектов исправительного учреждения. Они посетили запираемые помещения, столовую, банно-прачечный комплекс, побывали в общежитиях отрядов, в том числе для отбывания наказания лиц с ограничениями по здоровью, оценили условия труда на производственной зоне.

На каждом объекте общественники проводили беседы с осужденными на наличие жалоб и предложений по вопросам, касающимся оказания медицинской помощи, качества приготовления пищи, материально-бытового обеспечения и другого. По итогам посещения члены ОНК отметили моменты, требующие внимания. Совместно стороны выработали совместные пути их решения.

Кроме того, в рамках поездки в Себежский район правозащитники встретились с руководством и воспитанниками специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Они пообщались с обучающимися, изучили условия их жизни и обучения и в заключение выразили свою поддержку несовершеннолетним.