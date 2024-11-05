Общество

Проблемы Палкинского района с активными жителями обсудил Александр Козловский

Проблемы Палкинского района с активными жителями обсудил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения партии.

Фото: «Единая Россия»

На встрече звучали вопросы, касающиеся низкой зарплаты педагогов и среднего возраста школьных учителей, мусорной реформы и строительства экотехнопарка. Прозвучали также предложения, которые позволят обеспечить устойчивое развитие района, например, возродить льноводство, благодаря которому Палкино было в числе передовых в сельском хозяйстве, и именно цветы льна изображены на гербе муниципалитета.

«Что для этого надо: рабочая сила, техника и специалисты. Ну семена уже можно закупить. А вот что касается рабочей силы - для Палкинского района это больной вопрос. Понятно, что утрачены специалисты и технология, но все это поправимо при вложении соответствующих средств», - сказал председатель Совета ветеранов Палкинского района Александр Королев.

Как отметил Александр Козловский, для развития района важна комплексная работа во всех сферах. Чтобы люди задерживались на Родине или стремились приехать сюда из других регионов, необходимо создавать не только рабочие места, но и комфортные условия для жизни. Например, в Палкино давно не строились многоквартирные дома, всегда нужны новые дороги, библиотеки, Дома культуры. Это тоже привлечет в район новые кадры.

«За них идет борьба. Ближайшие 20 лет за них будем бороться. К сожалению дефицит кадров быстро не выправишь, даже если активно будем внедрять автоматизацию, быстро это не введешь и кардинально эту ситуацию не сможет поменять», - подчеркнул Александр Козловский.