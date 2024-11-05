Общество

Каждая четвертая компания в Пскове предоставляет сотрудникам пенсионный пакет – опрос

Каждая четвертая компания в Пскове предоставляет сотрудникам пенсионный пакет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В Пскове о наличии пенсионного пакета, включающего различные льготы и выплаты сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых, рассказали представители каждой четвертой компании. Выплаты и подарки к праздникам практикуют 17% предприятий. 11% компаний оказывают материальную помощь пенсионерам. Каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративные мероприятия. 6% — практикуют единовременные выплаты при выходе на пенсию, 5% — ежемесячные фиксированные денежные перечисления для пенсионеров.

Полис ДМС предоставляют пенсионерам 4% предприятий, компенсацию медицинских расходов — 2%.