Парламентский форум по случаю 30-летия ПАСЗР проходит в Вологодской области

Представители законодательных органов одиннадцати субъектов СЗФО собрались в Вологодской области на 66-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Мероприятие приурочено к 30-летию ПАСЗР, Псковскую область на парламентском форуме представляет спикер Собрания депутатов Александр Котов и заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова.
Участников мероприятия приветствовал председательствующий на конференции заместитель руководителя ПАСЗР, спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.
От принимающей стороны гостей региона приветствовал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Глава региона отметил огромную значимость законодательной деятельности, а также эффективного взаимодействия ветвей власти.
Сенатор от Вологодской области Юрий Воробьёв озвучил обращение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко к делегатам 66-й Конференции ПАСЗР и поздравление с 30-летием организации: «Ассоциация стала авторитетной организацией, доказавшей свою высокую эффективность и востребованность. В рамках её системной работы многое делается для динамичного развития регионов СЗФО, установления прочных взаимовыгодных связей в различных сферах, улучшения качества жизни людей. Перспективные начинания членов ассоциации становятся предметом рассмотрения в рамках Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ». В обращении Валентины Матвиенко также отмечается, что решение масштабных задач, стоящих перед Россией, требует объединения усилий органов государственной власти и институтов гражданского общества. Большую роль в этом играют парламентские ассоциации.
По поручению полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана на открытии юбилейного парламентского форума также выступил главный федеральный инспектор по Вологодской области Виктор Мирошников.
К коллегам обратился председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников: «Действительно всё меняется. И мы должны соответствовать тому духу времени, который сегодня есть. Я хотел бы сказать слова благодарности парламентариям за ту работу, которая ежедневно проводится - от законодательного института во многом зависит и эффективность исполнительных органов».
Кроме того, на открытии конференции выступили представители новых российских регионов. Председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина напомнила, что их первое соглашение о сотрудничестве было подписано с Псковским областным Собранием депутатов. «Я первый раз была на такой конференции в Пскове, и помню, как там представители всех одиннадцати регионов Северо-Запада отстаивали необходимые поправки в законодательство», - поделилась воспоминаниями Татьяна Томилина, признавшись, что сегодня Херсонская областная Дума чувствует себя полноправным членом парламентской ассоциации.
После торжественного открытия делегации перешли к рабочей повестке. В ходе конференции депутаты рассмотрели более двадцати инициатив по совершенствованию федерального законодательства. Предметом парламентского обсуждения стали вопросы, касающиеся социальной поддержки граждан, развития регионального туризма, модернизации почтовых отделений в сельской местности, лекарственного обеспечения орфанных больных, финансирования учреждений культуры, правового регулирования вопросов эксплуатации мототехники.
Кроме того, согласно Уставу ПАСЗР члены конференции переизбрали председателя – ближайший год возглавлять Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России будет спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
В завершение юбилейной конференции прошло награждение за активную и плодотворную деятельность в ПАСЗР и вклад в укрепление связей между законодательными органами субъектов РФ. Почётной грамотой Парламентской Ассоциации Северо-Запада России награждены Александр Котов, Александр Братчиков, Игорь Дитрих, Виктор Остренко, Юрий Сорокин, Андрей Козлов, Алексей Севастьянов, Елена Даньшова.