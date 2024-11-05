Общество

Парламентский форум по случаю 30-летия ПАСЗР проходит в Вологодской области

Представители законодательных органов одиннадцати субъектов СЗФО собрались в Вологодской области на 66-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Мероприятие приурочено к 30-летию ПАСЗР, Псковскую область на парламентском форуме представляет спикер Собрания депутатов Александр Котов и заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова.

Участников мероприятия приветствовал председательствующий на конференции заместитель руководителя ПАСЗР, спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«В этом году Парламентская Ассоциация Северо-Запада России отмечает 30-летний юбилей. За это время пройден очень непростой путь формирования и совершенствования нормативно-правовых баз наших регионов. Парламентская ассоциация стала эффективной площадкой для принятия взвешенных, законодательно проработанных решений по самым актуальным для наших регионов вопросов», - обратился к представителям законодательных органов субъектов СЗФО Сергей Дубовой и пожелал коллегам эффективной работы.

От принимающей стороны гостей региона приветствовал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Глава региона отметил огромную значимость законодательной деятельности, а также эффективного взаимодействия ветвей власти.

«Де-факто и де-юре мы соблюдаем незыблемый принцип разделения властей, но без системного и синхронного взаимодействия законодательного и исполнительного органов власти невозможно добиться необходимых результатов. А планы у нас – не только у нашей области, а в целом горизонты планирования – амбициозные, задачи очень серьёзные, масштабные. Я считаю, что только вместе с парламентариями наших регионов мы можем добиваться поставленных целей. Вместе мы сильнее, и это не фигура речи», - сказал Георгий Филимонов.

Сенатор от Вологодской области Юрий Воробьёв озвучил обращение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко к делегатам 66-й Конференции ПАСЗР и поздравление с 30-летием организации: «Ассоциация стала авторитетной организацией, доказавшей свою высокую эффективность и востребованность. В рамках её системной работы многое делается для динамичного развития регионов СЗФО, установления прочных взаимовыгодных связей в различных сферах, улучшения качества жизни людей. Перспективные начинания членов ассоциации становятся предметом рассмотрения в рамках Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ». В обращении Валентины Матвиенко также отмечается, что решение масштабных задач, стоящих перед Россией, требует объединения усилий органов государственной власти и институтов гражданского общества. Большую роль в этом играют парламентские ассоциации.

По поручению полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана на открытии юбилейного парламентского форума также выступил главный федеральный инспектор по Вологодской области Виктор Мирошников.

«За время существования ПАСЗР прочно закрепила за собой репутацию действенного сплочённого и профессионального сообщества. парламентская ассоциация не просто объединяет законодательные органы государственной власти округа, но и активно ведёт работу, направленную на повышение политической устойчивости общества, развитие правового государства и парламентаризма», - зачитал поздравление полпреда выступающий.

К коллегам обратился председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников: «Действительно всё меняется. И мы должны соответствовать тому духу времени, который сегодня есть. Я хотел бы сказать слова благодарности парламентариям за ту работу, которая ежедневно проводится - от законодательного института во многом зависит и эффективность исполнительных органов».

Кроме того, на открытии конференции выступили представители новых российских регионов. Председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина напомнила, что их первое соглашение о сотрудничестве было подписано с Псковским областным Собранием депутатов. «Я первый раз была на такой конференции в Пскове, и помню, как там представители всех одиннадцати регионов Северо-Запада отстаивали необходимые поправки в законодательство», - поделилась воспоминаниями Татьяна Томилина, признавшись, что сегодня Херсонская областная Дума чувствует себя полноправным членом парламентской ассоциации.

«Мы стали частью большой России, и сегодня для меня большая честь находится в Северо-Западном округе в такой аудитории. Вы нам всегда помогаете, огромное спасибо. Главное моё пожелание, чтобы ребята - участников СВО скорее с победой вернулись в свои дома», - присоединился к выступающим депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Павел Пилавов.

После торжественного открытия делегации перешли к рабочей повестке. В ходе конференции депутаты рассмотрели более двадцати инициатив по совершенствованию федерального законодательства. Предметом парламентского обсуждения стали вопросы, касающиеся социальной поддержки граждан, развития регионального туризма, модернизации почтовых отделений в сельской местности, лекарственного обеспечения орфанных больных, финансирования учреждений культуры, правового регулирования вопросов эксплуатации мототехники.

Кроме того, согласно Уставу ПАСЗР члены конференции переизбрали председателя – ближайший год возглавлять Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России будет спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

В завершение юбилейной конференции прошло награждение за активную и плодотворную деятельность в ПАСЗР и вклад в укрепление связей между законодательными органами субъектов РФ. Почётной грамотой Парламентской Ассоциации Северо-Запада России награждены Александр Котов, Александр Братчиков, Игорь Дитрих, Виктор Остренко, Юрий Сорокин, Андрей Козлов, Алексей Севастьянов, Елена Даньшова.