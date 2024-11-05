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Общество

В красной икре восьми российских производителей нашли кишечную палочку

07.11.2024 16:54|ПсковКомментариев: 0

Специалисты Роскачества обнаружили кишечную палочку в красной икре восьми российских производителей. По данным организации, качество этой продукции оставляет желать лучшего из-за плохого санитарного состояния производства, нарушений условий хранения и перевозки.

Опасную бактерию нашли в икре компаний «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат», пишет «Ридус»

При попадании кишечной палочки в организм можно получить пищевое отравление, но так происходит не всегда, отметили в организации.

«Как правило, отравление вызывает продукт с очень большой обсеменённостью этими бактериями или же продукт, в котором присутствуют патогенные представители этой группы», — уточнили в Роскачестве.

Требованиям Роскачества соответствуют товары лишь трёх производителей. Это икра под торговыми марками «Очень», «Русское море» и «Тунайча», указали в организации.

Теги: #продукты
Источник: Псковская Лента Новостей
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