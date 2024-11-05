Общество

Уровень достижения 47 региональных проектов в Псковской области превысил 96%

Уровень достижения всех 47 региональных проектов в Псковской области с накопительным итогом с 2021 года составляет 96,3%, что заметно выше среднероссийского показателя и выше среднего показателя по Северо-Западу. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сказал в четверг, 7 ноября, на совещании по реализации национальных проектов в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Уровень достижения — это фактические результаты и реальный эффект реализации мероприятий. То есть, количество мест в детских садах, доля охваченных поддержкой людей, цифровизация социальных объектов, — все то, что можно, как говорится, увидеть и потрогать. И это, безусловно, значимый показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении и максимально используем возможности президентских нацпроектов в интересах развития региона», — обратил внимание Михаил Ведерников. Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в этот результат, и призвал удержать достигнутую планку.

Глава региона также напомнил о беспрецедентной ответственности в связи с тем, что регион получил серьезные средства на строительство, в том числе и в социальной сфере. В числе объективных рисков — кассовое исполнение и недостаточные темпы реализации ряда объектов. В настоящее время показатель ненамного превышает 60%.

Наилучшие показатели по кассовому исполнению демонстрируют такие направления, как «Культура», МСП, «Экология» и «Туризм». «Касса по ним составляет от 90 до 98%», - добавил губернатор. Неплохие результаты, по оценке главы региона, демонстрирует и «Здравоохранение».

В рамках заседания губернатор обсудил с участниками совещания вопросы реализации нацпроектов по наиболее сложным направлениям. Были проанализированы возможные риски, а также обозначены шаги по их предотвращению. Например, по направлению «Безопасные качественные дороги» Глава региона призвал более ответственно подойти к оформлению документов для приемки объектов, на многих из которых работы уже фактически завершены. На отдельный контроль должна быть взята и работа по реализации остатков средств. Глава региона напомнил о рекордном объеме дорожного фонда — 13,3 млрд рублей, половина которых — нацпроект БКД.

Напомним, в этом году на реализацию президентских нацпроектов в Псковской области направлено около 12,7 млрд рублей.